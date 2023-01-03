



Новый руководитель МИД Узбекистана провел встречи с зарубежными послами



ТАШКЕНТ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Азербайджанской Республики Гусейном Гулиевым, Российской Федерации Олегом Мальгиновым, Турецкой Республики Олганом Бекаром. Переговоры были организованы с целью рассмотрения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, согласования графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи