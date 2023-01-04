



В МИД Узбекистана прошли встречи с послами США, Китая и Италии



ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Соединенных Штатов Америки Джонатаном Дэвидом Хэником, Китайской Народной Республики Цзян Янь и Итальянской Республики Агостино Пинна. В ходе переговоров руководитель МИД и главы дипломатических миссий рассмотрели ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи