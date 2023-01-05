



Погода в Узбекистане на 6 января



ТАШКЕНТ, 5 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 января, погода по прогнозам синоптиков: 6-10 января по горным районам Узбекистана лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 2-4о тепла, днем 8-10о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 3° мороза, днем 2-7° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах Навоийской области возможны порывы до 25 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах Джизакской области возможны порывы до 25 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла. нем 0-5° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, в Бекабадском районе возможны порывы до 25 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

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