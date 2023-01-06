



Погода в Узбекистане на 7 января



ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 января, погода по прогнозам синоптиков: 7-10 января по горным районам Узбекистана лавиноопасно. 9 января текущего года на территорию Узбекистана через Поволжье начнется вторжение очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами Европейской части России. 9-11 января по большей части территории республики пройдут осадки (дождь, снег). По предгорным и горным районам снег, местами сильный. 9-10 января местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с. 10-15 января по республике ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха понизится ночью до 12-17 мороза, днем до 5-8 градусов мороза; по северу ночью до 17-22 мороза, по Устюрту и пустынной зоне местами до 25-27 мороза, днем до 7-10 градусов мороза, по югу и Ферганской долине ночью до 5-10 мороза, днем до 2-5 градусов мороза. На дорогах местами гололедица. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6о тепла, днем 12-14о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи