Глава МИД Узбекистана провел переговоры с коллегами из Турции и Пакистана

ТАШКЕНТ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. 6 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Билавал Бхутто-Зардари.

Звонки были организованы с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, других актуальных аспектов двустороннего взаимодействия.

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