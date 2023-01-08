



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Катара



ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. 7 января ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар Хасан Хамза Хашим. Его принял исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов. В ходе состоявшихся переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ивестиций, транспорта и логистики и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи