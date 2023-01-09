Погода в Узбекистане на 10 января

Погода в Узбекистане на 10 января09.01.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 января, погода по прогнозам синоптиков:
9 января текущего года на территорию Узбекистана через Поволжье начнется вторжение очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами Европейской части России.
9-11 января по большей части территории республики пройдут осадки (дождь, снег). По предгорным и горным районам снег, местами сильный.
9-10 января местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
10-15 января по республике ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха понизится ночью до 12-17 мороза, днем до 5-8 градусов мороза; по северу ночью до 17-22 мороза, по Устюрту и пустынной зоне местами до 25-27 мороза, днем до 7-10 градусов мороза, по югу и Ферганской долине ночью до 5-10 мороза, днем до 2-5 градусов мороза.
На дорогах местами гололедица.
9-10 января по горным районам Узбекистана лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Облачно, снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-4о мороза.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, днем 5-10° мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 3-8° мороза.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3° мороза- 2° тепла. По Сурхандарьинской области температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, снег, местами сильный, туман. Лавиноопасно. На дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 3-8° мороза.
УЗИНФОРМ