



Погода в Узбекистане на 10 января



ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 января, погода по прогнозам синоптиков: 9 января текущего года на территорию Узбекистана через Поволжье начнется вторжение очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами Европейской части России. 9-11 января по большей части территории республики пройдут осадки (дождь, снег). По предгорным и горным районам снег, местами сильный. 9-10 января местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с. 10-15 января по республике ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха понизится ночью до 12-17 мороза, днем до 5-8 градусов мороза; по северу ночью до 17-22 мороза, по Устюрту и пустынной зоне местами до 25-27 мороза, днем до 7-10 градусов мороза, по югу и Ферганской долине ночью до 5-10 мороза, днем до 2-5 градусов мороза. На дорогах местами гололедица. 9-10 января по горным районам Узбекистана лавиноопасно. в Ташкенте : Облачно, снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-4о мороза. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, днем 5-10° мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 3-8° мороза.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами снег , возможен туман. В етер западный 7 -12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3° мороза- 2° тепла. По Сурхандарьинской области температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, снег, местами сильный, туман. Лавиноопасно. На дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 3-8° мороза.

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