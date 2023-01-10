



Погода в Узбекистане на 11 января



ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 января, погода по прогнозам синоптиков: 10-15 января текущего года на территорию Узбекистана через Поволжье продолжится вторжение очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами Европейской части России. 10-11 января по большей части территории республики пройдет снег, по предгорным и горным районам 10 января местами сильный. 10-11 января местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах Сурхандарьинской, Ферганской областей, в пердгорных и горных районах республики возможны порывы до 23-25 м/с. 10-15 января по республике ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха понизится ночью до 12-17° мороза, местами до 20° мороза, днем до 5-10 градусов мороза, местами до 12° мороза; по северу ночью до 20-25° мороза, по Устюрту и пустынной зоне местами до 27-30° мороза, днем до 12-17° мороза, по югу и Ферганской долине ночью до 8-13° мороза, днем до 3-8° мороза. На дорогах местами гололедица. 10 января по горным районам Узбекистана лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 5-7° мороза. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 20-25° мороза, днем 12-17° мороза; по Устюрту ночью 27-30° мороза, днем 20-23° мороза. По Хорезмской области температура ночью 18-23° мороза, днем 8-13° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза; по пустынной зоне ночью 27-30° мороза, днем 12-17° мороза.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

По Кашкадарьинской области переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-20 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15° мороза, днем 3-8° мороза. По Сурхандарьинской области переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 23-25 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15° мороза, днем 3-8° мороза.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах Ферганской области возможны порывы до 23-25 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, снег, туман. Лавиноопасно. На дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 23-25 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза.

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