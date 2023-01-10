Обсуждены вопросы взаимодействия Узбекистана и США по Афганистану

ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января специальный представитель Президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Джонатоном Девидом Хеником.

Встреча была организована с целью обсуждения взаимодействия Узбекистана и США по урегулированию ситуации в Афганистане, прежде всего, в сфере обеспечения прав женщин и девушек на работу и образование.

Напомним, 5 января внешнеполитическое ведомство Узбекистана выступило с заявлением, в котором была выражена глубокая озабоченность сообщением о введении в Афганистане запрета на учебу женщин и девушек в государственных и частных высших учебных заведениях.

УЗИНФОРМ