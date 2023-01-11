



Погода в Узбекистане на 12 января



ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 января, погода по прогнозам синоптиков: 11-15 января текущего года по территории Узбекистана сохранится влияние очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами Европейской части России. 11 января по республике местами возможно усиление ветрадо 17-22 м/с, в отдельных районах Сурхандарьинской, Ферганской областей, в предгорных и горных районах республики возможны порывы

до 23-25 м/с. 11-15 января по республике сохранится аномально холодная погода. Температура воздуха будет в пределах ночью 12-17о мороза, местами до 20о мороза, днем 5-10о мороза, местами до 12о мороза; по северу ночью 20-25 мороза, по Устюрту и пустынной зоне местами до 27-30о мороза, днем 12-17о мороза; по югу и Ферганской долине ночью 8-13о мороза, днем 3-8о мороза. На дорогах местами гололедица. 11-16 января по горным районам Узбекистана лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 17-19° мороза, днем 9-11° мороза. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 20-25° мороза, по Устюрту ночью 27-30° мороза, днем 12-17° мороза. По Хорезмской области температура ночью 18-23° мороза, днем 8-13° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, по пустынной зоне ночью 27-30° мороза, днем 7-12° мороза.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица.Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, местами до 20° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица.Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, местами до 20° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15° мороза, днем 3-8° мороза.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25° мороза, днем 10-15° мороза.

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