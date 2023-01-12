Ташкент посетила делегация Японии

ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. 11 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с прибывшей в страну с рабочим визитом во главе представительной делегации парламентским заместителем министра иностранных дел Японии Ёсикава Юуми.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-японской повестки дня в сферах политики, экономики и торговли, транспорта, логистики, возобновляемой энергетики, эффективного водопользования и экологии, образования, подготовки и повышения квалификации кадров, по линии парламента.

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