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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Глава Узбекистана принял участие в саммите в рамках G20
13.01.2023 08:23

ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял онлайн-участие в пленарном заседании саммита «Голос глобального Юга», который проводится в рамках председательства Индии в G20.

В ходе саммита главы государств и правительств около 120 стран провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня в сферах экономики, экологии, энергетической и продовольственной безопасности, здравоохранения, развития человеческих ресурсов, инноваций, туризма и других.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Ваше Превосходительство,

Уважаемый господин Нарендра Моди!

Уважаемые главы государств и правительств!

Искренне рад приветствовать всех участников саммита «Голос глобального Юга».

Присоединяюсь к словам благодарности Премьер-министру Индии, уважаемому господину Моди за инициативу о проведении нашего сегодняшнего диалога на тему «Развитие, ориентированное на интересы человека».

Данный форум является ярким свидетельством приверженности Индии принципу «Мир – одна семья».

Уверен, что наш саммит внесет весомый вклад в успешное председательство в «Большой двадцатке» Индии, международный авторитет, экономический, технологический и интеллектуальный потенциал которой продолжают расти.

Уважаемые участники саммита!

Сегодня мировое сообщество сталкивается со все более острыми противоречиями и конфликтами, негативными последствиями экономического кризиса.

Мы являемся свидетелями дефицита открытого диалога и взаимного доверия в международных отношениях.

Пандемия коронавируса, проблемы продовольственной и энергетической безопасности, экологии оказывают отрицательное воздействие на перспективы глобального развития.

В такой сложной обстановке перед нашими странами возникает много новых препятствий, особенно на пути достижения Целей устойчивого развития.

В этой связи в настоящее время все более актуальное значение приобретает главный принцип Организации Объединенных Наций «Не оставлять никого позади».

В данном контексте я хотел бы отдельно подчеркнуть активную роль и место Индии в укреплении взаимовыгодных и продуктивных отношений с развивающимися странами.

В последние годы отношения стратегического партнерства и практического сотрудничества между Узбекистаном и Индией вышли на совершенно новый уровень и служат общим интересам наших народов.

Уважаемые главы государств и правительств!

Сегодня в Новом Узбекистане последовательно продолжаются масштабные реформы.

Обеспечение интересов человека, его чести и достоинства определено важнейшей целью и занимает центральное место в нашей политике.

Суть нашей Стратегии развития – верховенство закона и развитие человеческого капитала, построение справедливого и сильного гражданского общества.

Мы поставили перед собой большие задачи, в частности, по обеспечению в ближайшем будущем инклюзивного и устойчивого экономического роста, сокращению вдвое бедности в стране.

Для их реализации 2023 год в Узбекистане объявлен Годом заботы о человеке и качественного образования.

В нашей стране создаются условия для расширения возможностей получения современного образования и профессий.

Особое внимание уделяется эффективной социальной защите уязвимых слоев населения, предоставлению им квалифицированных и качественных медицинских услуг.

Мы всегда открыты для тесного сотрудничества с международными партнерами в последовательном продолжении наших необратимых реформ.

Уважаемые участники саммита!

Узбекистан полностью поддерживает председательство Индии в G-20 и выдвигаемые в его рамках приоритетные цели и благородные устремления.

Хотел бы внести следующие практические предложения по вопросам повестки дня нашей встречи.

Само время требует совершенствования действующей сегодня системы международной торговли.

Безусловно, в этом процессе должен учитываться «Голос глобального Юга» – созданы необходимые условия для реализации потенциала развивающихся государств.

К сожалению, при выходе на основные рынки наши страны до сих пор сталкиваются с различными препятствиями и ограничениями.

Учитывая, что наши государства обладают серьезным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом и емким внутренним рынком, важно выработать общие подходы в вопросе создания справедливой конкурентной среды на глобальном уровне.

Кроме того, считаем, что в повестку дня мирового саммита должны быть включены вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности развивающихся стран, формирования глобальной логистической сети и цепочек добавленной стоимости, содействия привлечению инвестиций и передовых технологий.

Еще один стратегический вопрос.

Мы поддерживаем развитие международного коридора «Север – Юг», являющегося одной из основных транспортных артерий в Евразийском регионе.

Активно продвигаем проект строительства железной дороги через Афганистан с выходом к Индийскому океану для укрепления взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. Приглашаем партнеров принять участие в этом весьма важном проекте.

Анализ показывает, что в условиях перехода к «зеленой» экономике все больше возрастает технологический разрыв между развитыми и развивающимися странами. Мы считаем, что пришло время создать информационный банк «зеленых» технологий и инноваций для «Глобального Юга» при поддержке ведущих государств мира.

Следующим актуальным вопросом является развитие человеческого капитала и повышение качества профессионального образования. Мы заинтересованы в активизации нашего сотрудничества с Индией в сфере образования.

Уважаемые коллеги!

Ключевое место в концепции «человекоцентричного развития» должен занимать вопрос воспитания гармонично развитого подрастающего поколения.

Мы должны широко привлекать нашу талантливую молодежь к разработке национальных и международных программ в области изменения климата, рационального использования водных ресурсов, альтернативной энергетики, цифровизации и других приоритетных направлениях.

Исходя из этого, хотел бы выдвинуть предложение о создании между нашими странами постоянно действующей диалоговой платформы «Голос молодежи Юга».

Уважаемые коллеги!

Негативные последствия обостряющихся сегодня в мире различных конфликтов ощущаются в первую очередь в развивающихся странах.

Уверен, что в рамках председательства в G-20 Индии – «родины Будды и Ганди», как сказал мой дорогой друг Нарендра Моди, – мировому сообществу будут представлены новые инициативы по обеспечению мира и безопасности в глобальном масштабе.

Надеюсь, что также будет поддержано продвигаемое Узбекистаном предложение о создании Международной переговорной группы по Афганистану.

Уважаемые друзья!

Мы всегда будем поддерживать активные усилия Индии по эффективной защите интересов развивающихся стран на международной арене.

Несомненно, все сегодняшние предложения и инициативы послужат интересам человека и достижению Целей устойчивого развития.

Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить дружественный народ Индии с наступающим национальным праздником – Днем Республики.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

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