Глава Узбекистана принял участие в саммите в рамках G20

ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял онлайн-участие в пленарном заседании саммита «Голос глобального Юга», который проводится в рамках председательства Индии в G20.

В ходе саммита главы государств и правительств около 120 стран провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня в сферах экономики, экологии, энергетической и продовольственной безопасности, здравоохранения, развития человеческих ресурсов, инноваций, туризма и других.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Ваше Превосходительство,



Уважаемый господин Нарендра Моди!



Уважаемые главы государств и правительств!



Искренне рад приветствовать всех участников саммита «Голос глобального Юга».



Присоединяюсь к словам благодарности Премьер-министру Индии, уважаемому господину Моди за инициативу о проведении нашего сегодняшнего диалога на тему «Развитие, ориентированное на интересы человека».



Данный форум является ярким свидетельством приверженности Индии принципу «Мир – одна семья».



Уверен, что наш саммит внесет весомый вклад в успешное председательство в «Большой двадцатке» Индии, международный авторитет, экономический, технологический и интеллектуальный потенциал которой продолжают расти.



Уважаемые участники саммита!



Сегодня мировое сообщество сталкивается со все более острыми противоречиями и конфликтами, негативными последствиями экономического кризиса.



Мы являемся свидетелями дефицита открытого диалога и взаимного доверия в международных отношениях.



Пандемия коронавируса, проблемы продовольственной и энергетической безопасности, экологии оказывают отрицательное воздействие на перспективы глобального развития.



В такой сложной обстановке перед нашими странами возникает много новых препятствий, особенно на пути достижения Целей устойчивого развития.



В этой связи в настоящее время все более актуальное значение приобретает главный принцип Организации Объединенных Наций «Не оставлять никого позади».



В данном контексте я хотел бы отдельно подчеркнуть активную роль и место Индии в укреплении взаимовыгодных и продуктивных отношений с развивающимися странами.



В последние годы отношения стратегического партнерства и практического сотрудничества между Узбекистаном и Индией вышли на совершенно новый уровень и служат общим интересам наших народов.



Уважаемые главы государств и правительств!



Сегодня в Новом Узбекистане последовательно продолжаются масштабные реформы.



Обеспечение интересов человека, его чести и достоинства определено важнейшей целью и занимает центральное место в нашей политике.



Суть нашей Стратегии развития – верховенство закона и развитие человеческого капитала, построение справедливого и сильного гражданского общества.



Мы поставили перед собой большие задачи, в частности, по обеспечению в ближайшем будущем инклюзивного и устойчивого экономического роста, сокращению вдвое бедности в стране.



Для их реализации 2023 год в Узбекистане объявлен Годом заботы о человеке и качественного образования.



В нашей стране создаются условия для расширения возможностей получения современного образования и профессий.



Особое внимание уделяется эффективной социальной защите уязвимых слоев населения, предоставлению им квалифицированных и качественных медицинских услуг.



Мы всегда открыты для тесного сотрудничества с международными партнерами в последовательном продолжении наших необратимых реформ.



Уважаемые участники саммита!



Узбекистан полностью поддерживает председательство Индии в G-20 и выдвигаемые в его рамках приоритетные цели и благородные устремления.



Хотел бы внести следующие практические предложения по вопросам повестки дня нашей встречи.



Само время требует совершенствования действующей сегодня системы международной торговли.



Безусловно, в этом процессе должен учитываться «Голос глобального Юга» – созданы необходимые условия для реализации потенциала развивающихся государств.



К сожалению, при выходе на основные рынки наши страны до сих пор сталкиваются с различными препятствиями и ограничениями.



Учитывая, что наши государства обладают серьезным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом и емким внутренним рынком, важно выработать общие подходы в вопросе создания справедливой конкурентной среды на глобальном уровне.



Кроме того, считаем, что в повестку дня мирового саммита должны быть включены вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности развивающихся стран, формирования глобальной логистической сети и цепочек добавленной стоимости, содействия привлечению инвестиций и передовых технологий.



Еще один стратегический вопрос.



Мы поддерживаем развитие международного коридора «Север – Юг», являющегося одной из основных транспортных артерий в Евразийском регионе.



Активно продвигаем проект строительства железной дороги через Афганистан с выходом к Индийскому океану для укрепления взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. Приглашаем партнеров принять участие в этом весьма важном проекте.



Анализ показывает, что в условиях перехода к «зеленой» экономике все больше возрастает технологический разрыв между развитыми и развивающимися странами. Мы считаем, что пришло время создать информационный банк «зеленых» технологий и инноваций для «Глобального Юга» при поддержке ведущих государств мира.



Следующим актуальным вопросом является развитие человеческого капитала и повышение качества профессионального образования. Мы заинтересованы в активизации нашего сотрудничества с Индией в сфере образования.



Уважаемые коллеги!



Ключевое место в концепции «человекоцентричного развития» должен занимать вопрос воспитания гармонично развитого подрастающего поколения.



Мы должны широко привлекать нашу талантливую молодежь к разработке национальных и международных программ в области изменения климата, рационального использования водных ресурсов, альтернативной энергетики, цифровизации и других приоритетных направлениях.



Исходя из этого, хотел бы выдвинуть предложение о создании между нашими странами постоянно действующей диалоговой платформы «Голос молодежи Юга».



Уважаемые коллеги!



Негативные последствия обостряющихся сегодня в мире различных конфликтов ощущаются в первую очередь в развивающихся странах.



Уверен, что в рамках председательства в G-20 Индии – «родины Будды и Ганди», как сказал мой дорогой друг Нарендра Моди, – мировому сообществу будут представлены новые инициативы по обеспечению мира и безопасности в глобальном масштабе.



Надеюсь, что также будет поддержано продвигаемое Узбекистаном предложение о создании Международной переговорной группы по Афганистану.



Уважаемые друзья!



Мы всегда будем поддерживать активные усилия Индии по эффективной защите интересов развивающихся стран на международной арене.



Несомненно, все сегодняшние предложения и инициативы послужат интересам человека и достижению Целей устойчивого развития.



Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить дружественный народ Индии с наступающим национальным праздником – Днем Республики.



Благодарю за внимание."

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