Глава государства поздравил военнослужащих

ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к служащим и ветеранам Вооруженных сил страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня защитников Родины.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы!

Служащие и ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас и в вашем лице весь наш многонациональный народ с 31-й годовщиной образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины.

В этот радостный день выражаю всем вам, посвятившим жизнь великому делу защиты Родины, свое глубокое уважение.

Наш мужественный и благородный народ по праву гордится своими отважными сыновьями – храбрыми воинами, верными священной присяге и с честью выполняющими свой долг на суше и в воздушном пространстве.

Дорогие друзья!

В последние годы в нашей стране в результате проведенных масштабных реформ значительно выросли авторитет и потенциал национальной армии.

И сегодня у нас есть все основания сказать, что мобильные и всесторонне оснащенные Вооруженные Силы Узбекистана способны обеспечить безопасность и стабильность в стране, неприкосновенность ее границ.

В нынешней сложной обстановке в мире все мы, безусловно, глубоко осознаем, насколько важно обеспечить надежную защиту независимости и суверенитета Родины, ее территориальную целостность, беречь как зеницу ока наше самое главное богатство – мир и спокойствие в обществе.

Именно поэтому одним из приоритетных направлений Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы мы определили дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны и развитие Вооруженных Сил.

Исходя из этого приняли конкретные меры по осуществлению оперативного управления Вооруженными Силами, оснащению новейшим вооружением и техникой, а также совершенствованию морально-психологической подготовки и повышению боевого духа военнослужащих.

В прошлом году в воинских частях впервые прошли соревнования «За боевое знамя Амира Темура». Они имеют очень важное значение в улучшении боевой подготовки войск, укреплении воинских традиций, воспитании смелых, отважных, интеллектуально и физически развитых защитников Родины, достойных славы наших великих предков.

Сегодня представители наших Вооруженных Сил занимают призовые места во многих авторитетных международных военных состязаниях. Всех нас, несомненно, радует, что уже несколько лет подряд военнослужащие Узбекистана добиваются значительных успехов на Международных армейских играх, в «Кембрийском патруле» и других крупных военно-спортивных соревнованиях.

Особое внимание уделяется системной работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи на основе высоких духовно-нравственных ценностей.

Следует подчеркнуть, что созданное нами в прошлом году детско-юношеское движение «Ватан таянчи», его группы в общеобразовательных школах страны, охватывающие более 20 тысяч учащихся, вносят достойный вклад в укрепление у подрастающего поколения любви и преданности Родине.

Большое значение придается социальной защите семей военнослужащих и ветеранов сферы. Только за последний год более 3 тысяч военнослужащих были обеспечены жильем, почти 2 тысячи юношей и девушек из семей защитников Родины получили льготные направления для поступления в высшие учебные заведения, более 4 тысяч жен военнослужащих обучились профессии и трудоустроены, также обеспечена занятость 1 250 военных пенсионеров.

Дорогие соотечественники!

Сегодня во всем мире, в том числе и в нашем регионе, в непосредственной близости от наших границ, усиливаются различные вызовы и угрозы.

Как показал анализ происходящих в мире вооруженных конфликтов гибридного характера, само время требует повышения боеспособности нашей национальной армии, чтобы в случае необходимости она могла достойно противостоять силам, использующим новые, ранее не применявшиеся виды вооружения.

В этих условиях нам прежде всего следует ускорить разработку и реализацию комплексных мер по освоению эффективных форм и методов ведения боевых действий, созданию и развитию единой автоматизированной системы управления Вооруженных Сил.

Необходимо обеспечить оперативное оборудование территорий регионов страны, усовершенствовать систему обороны и гражданской защиты на местах, а также повысить уровень подготовки всех субъектов государственных органов к устранению последствий чрезвычайных ситуаций.

Одним из важнейших направлений нашей деятельности является системное развитие оборонной промышленности, а также совершенствование комплексов беспилотных летательных аппаратов и бронированных автомашин.

Кроме того, необходимо наладить регулярную подготовку подразделений низовых звеньев в целях повышения устойчивости к информационно-психологическому воздействию.

Как известно, мы объявили 2023 год в нашей стране Годом заботы о человеке и качественного образования.

В связи с этим большое внимание будет уделяться вопросам улучшения боевой подготовки, знаний и навыков, расширения мировоззрения, повышения профессионального и культурного уровня личного состава воинских частей.

Для нас и впредь одним из приоритетных направлений будет социальная поддержка военнослужащих, членов их семей и ветеранов, улучшение их материального и медицинского обеспечения, строительство в регионах многоэтажных жилых домов и предоставление военнослужащим долгосрочных льготных ипотечных кредитов.

В этот знаменательный день хочу особо подчеркнуть: боевой потенциал и высокая духовность должны стать двумя мощными опорами Вооруженных Сил Узбекистана. Важность этого вновь и вновь подтверждает наша славная история, подвиги великих предков, непобедимых полководцев, их мудрый завет: «Силой можно победить одного, умом и сердцем – тысячи».

В этом плане важнейшей задачей для всех нас является совершенствование системы военного образования, военно-патриотического воспитания молодежи, формирования у нее национального самосознания, преданности национальным ценностям.

В ушедшем году были сделаны значимые шаги с целью поднять систему непрерывного военного образования на уровень мировых стандартов. Реформирована Академия Вооруженных Сил, создана прочная основа для того, чтобы она стала локомотивом военной науки в стране. В дальнейшем новые подходы и методики обучения будут внедрены и в военных вузах.

В целях защиты молодого поколения от современных угроз в информационном пространстве, формирования устойчивого иммунитета к различным деструктивным идеологиям нам необходимо совместно с государственными и общественными организациями повышать эффективность практической работы по патриотическому воспитанию молодежи, особенно ее неорганизованной части.

Безусловно, в выполнении этих задач важное значение имеет обеспечение участия военно-административных секторов и широкой общественности на основе принципа «Народ и армия едины».

Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы, служащие и ветераны Вооруженных Сил!

В этот праздничный день от имени всего нашего народа и от себя лично выражаю всем вам глубокую признательность за беззаветную службу во имя мира и безопасности в нашей стране.

Еще раз от всего сердца поздравляю всех вас и членов ваших семей с 31-й годовщиной образования Вооруженных Сил и Днем защитников Родины.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в вашей благородной и ответственной службе."

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