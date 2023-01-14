



Глава МИД Узбекистана провел встречу с послом Франции



ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. 13 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Орелией Бушез. Стороны рассмотрели приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, туристической, научно-образовательной и других областях, согласовали график и повестку предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи