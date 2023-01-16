



Глава Узбекистана отправился в Сингапур



НОВОСТИ В МИРЕ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с трехдневным государственным визитом в Сингапур. Поездка предпринята с целью обсуждения с руководством и другими официальными лицами Сингапура приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям. В преддверии визита главы Узбекистана в Сингапуре был проведен двусторонний бизнес-форум с участием представителей правительственных и деловых кругов двух стран, по итогам которого было подписано 23 соглашения и контракта в сферах торговли, инвестиций и финансов, химической, энергетической и текстильной промышленности, развития индустриальных зон, реализации инфраструктурных проектов и производства продовольственных товаров, а также в строительстве, образовании, здравоохранении и фармацевтике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи