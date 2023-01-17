МИД Узбекистана посетил посол РФ

МИД Узбекистана посетил посол РФ17.01.2023 08:35
ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Олег Мальгинов посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где провел встречу со специальным представителем Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллой Иргашевым.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, развитие ситуации в Афганистане и возможные меры по урегулированию ситуации в этой стране.
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