Вадим Бровцев

Итоги 2022 года в международном измерении

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. 2022 год с точки зрения международных измерений явился годом чрезвычайно насыщенным. Основное внимание в международной повестке дня акцентировалось на событиях преимущественно конкретного характера. Среди них – специальная военная операция России на Украине, ситуация в Афганистане, саммит «Большой двадцатки» на Бали, смерть королевы Великобритании Елизаветы II и бывшего Президента СССР М. Горбачева, XXIV зимние Олимпийские игры в Китае, чемпионат мира по футболу в Катаре, ХХ съезд компартии Китая, выборы в Конгресс США, рождение на Планете 8-миллиардного человека, и т.п.



Но хотелось бы сфокусировать внимание на тех событиях, которые в наибольшей степени смогут повлиять на дальнейшие пути развития человечества. Среди них наиболее важными являются следующие.



Прежде всего, наибольший резонанс в современном мире вызвала спецоперация России на Украине. То, что это важнейшее событие года, никто не подвергает сомнению.



Первоначально спецоперация вызвала бурную реакцию неприятия общественным мнением значительной части международной общественности, преимущественно в западных странах. Однако, спустя время, во всем мире стало приходить осознание того факта, что 24 февраля 2022 года Президентом России В.В. Путиным было принято решение о спецоперации, направленной не против Украины и ее народа, а против правящих кругов «коллективного Запада», которые «руками Украины» пытаются сохранить свое мировое господство в форме «однополярного мира» в неоколониальном и неолиберальном его содержании и которые уже реально вели «гибридную войну» против России не один год. Как говорят, «шило в мешке не утаишь» — даже отдельные западные лидеры стали говорить о ведущейся тотальной войне против России, которая с началом 2022 года перешла в свою «горячую стадию». А министр обороны Украины Алексей Резников вообще прямолинейно заявил, что украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией. «Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — сказал он в интервью украинскому телеканалу «1+1» («Глава Минобороны Украины признался в выполнении миссии НАТО» - РИА-Новости от 6 января 2023- https://ria.ru/20230106/reznikov-1843313801.html).



Специально следует обратить внимание на то, что в 2022 году «западная цивилизация» в социально-экономическом, политическом и гуманитарном развитии вступила в самый тяжелый в своей истории кризис. Выход из него западными элитами видится в неоколониальном порабощении России, в неограниченном доступе к ее огромным природным и другим ресурсам и, как следствие, — продолжении мирового господства во всем мире. Об этом также в последнее время открыто говорят даже западные официальные лица.



Сейчас более чем очевидно, что и государственный переворот на Украине в 2014 году явился одной из предпосылок для практической реализации такой политики. Этот переворот был подготовлен и осуществлен под руководством и с непосредственным участием западных стран. В результате, Украине насильственным путем был изменен политический вектор ее развития в сторону тотальной вестернизации, а к власти пришли явно неонацистские силы.



В военно-политическом отношении Украину также вынудили определить свое развитие в направлении евроатлантической интеграции и даже закрепить этот курс в Конституции страны. Началось интенсивное вооружение украинской армии по стандартам НАТО, размещение на ее территории компонентов бактериологического оружия, тотальная антироссийская «обработка» населения.



Предпринимаются активные попытки расколоть духовное единство украинского и русского народов путем искусственного раскола канонического Православия. Имели место и другие меры по созданию на украинской территории плацдарма для окружения, а в последующем и военного вторжения в Россию. При этом замысел состоял в том, что воевать за интересы Запада должны были сами украинцы.



Многочисленные мирные инициативы Российской Федерации по созданию системы коллективной безопасности правящими элитами Запада отвергались, даже не рассматривая. Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября 2022 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин специально отметил: «В этой связи напомню о предложениях России западным партнерам по укреплению доверия и выстраиванию системы коллективной безопасности. В декабре прошлого года их в очередной раз просто отшвырнули в сторону. Вслед за этим стоит вопрос: почему? Потому, что власть над миром – как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств». (Заседание Международного клуба «Валдай» 27 октября 2022 г.- http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/69695)



Историческим фактом является и то, что после государственного переворота на Украине в 2014 году пришедшие к власти неонацисты под непосредственным патронатом Запада в течение фактически восьми лет уже вели военные действия против собственного народа, а также против российских граждан, проживающих на юго-востоке страны.



Однозначно, что специальная военная операция на Украине явилась ответом России на «де-факто» начавшуюся агрессию против нее странами Запада. Эта агрессия имела специфические формы проявления, но содержание явилось более чем очевидным – борьба за российские ресурсы, а также за уничтожение России как противника «однополярного мира» и лидера формирующегося на планете нового, более справедливого миропорядка.



На алтарь этой новой войны Запада с Россией были брошены огромные средства военного, политического, экономического, дипломатического и гуманитарного воздействия. С конца февраля 2022 года размер военной помощи Украине от западных стран и международных организаций к началу 2023 года превысил 150,8 миллиарда долларов, что в 2,7 раза больше общего бюджета Украины (https://rg.ru/2023/01/11/tass-obem-zapadnoj-pomoshchi-ukraine-priblizilsia-k-oboronnomu-biudzhetu-rf.html).



Обращает на себя внимание и то, что на вооружение Украины в 2022 году США и ее союзниками израсходовано средств больше, чем на реализацию ими плана Маршалла по мирному восстановлению Западной Европы после Второй мировой войны.



К завершению 2022 года более чем очевидным и все более признаваемым, повторим, стал факт, что именно «коллективный Запад», руководимый Соединенными Штатами, ведет войну с Российской Федерацией «на поражение». Основными результатами такой войны в истекшем году стало следующее:



- завоевание России Западом «руками украинцев» явно не состоялось. Впервые в XXI веке Запад получил столь сокрушительный военно-политический отпор своей мировой экспансионистской политике;

- спецоперация не привела Россию к политической изоляции, а, наоборот, создала предпосылки для цивилизационного возрождения многих стран и народов. Авторитет России в мире стал возрастать, особенно среди значительного количества стран Азии, Африки и Латинской Америки. Достаточно сказать, что в противостоянии Запад – Россия преобладающее большинство стран в той или иной степени не поддерживают современную политику Запада.

- факты свидетельствуют, что системные экономические санкции, как один из ключевых элементов экономической войны Запада с Россией, не сработали также, а способствовали мобилизации российской экономики на более интенсивную модернизацию, существенно ускорив импортозамещение и решение ряда других стоящих перед страной социально-экономических задач;

- в состав России на основе результатов проведенных референдумов вошли Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области, что также является важнейшим событием прошедшего года.



Все перечисленное выше свидетельствует, что действительно важнейшим событием 2022 года в международном измерении явилась специальная военная операция России на Украине. Эта спецоперация в наиболее общем виде на практике обозначила противостояние двух основополагающих тенденций современного мирового развития. С одной стороны, стремление «коллективного Запада» во главе США сохранить «однополярность» и неолиберальный, неоколониальный миропорядок. С другой стороны, – тенденция, направленная на переход к «многополярности», к построению международных отношений на принципах социальной справедливости, взаимоуважения и сохранения национальных ценностей каждого из государств. Есть все основания считать, что Россия успешно завершит спецоперацию на Украине, преодолев развитие там неонацизма и попытки реанимации неоколониального господства «коллективного Запада» над миром в целом.



Второе. Важнейшим событием 2022 года явилось и то, что агрессивная политика Запада, которая распространялась не только в отношении России, но и Китая, ряда других стран, привела к тому, что именно этот год стал годом существенных перемен в сфере международной региональной консолидации. В течение истекшего года мы наблюдали интенсивное совершенствование всей системы региональных взаимоотношений. Особенно это проявилось на Евразийском континенте, где наиболее быстрыми темпами развивалось сотрудничество в рамках Евразийского Экономического Союза, Содружества Независимых Государств, Союзного государства (РФ-РБ), Шанхайской организации сотрудничества, Организации договора о коллективной безопасности, в более широком формате активизировалась деятельность БРИКС и др.



Специально следует обратить внимание на конструктивное оформление взаимовыгодного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (а это охватывает почти половину населения планеты). Как известно, в сентябре прошлого года состоялся Самаркандский саммит ШОС, который особо отличался своей содержательной насыщенностью. По итогам саммита было принято рекордное количество программ и планов сотрудничества фактически по всем направлениям социально-экономических и гуманитарных взаимоотношений государств-участников. В оценке Генерального секретаря ШОС Чжан Мина говорится, что единственный способ противостоять современным вызовам – это «противостоять им лицом к лицу, укреплять сотрудничество, способствовать собственному развитию и превращать вызовы в возможности. Документы о сотрудничестве, достигнутые на Самаркандском саммите, превзошли документы предыдущих встреч и открыли множество новых направлений сотрудничества». (Выступление Генерального секретаря ШОС Чжан Мина на Пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС 21.09.2022.-http://rus.sectsco.org/archive_news/20220921/914164/Vystuplenie-Generalnogo-sekretarya-ShOS-Chzhan-Mina--na-Press-konferentsii-po-itogam-zasedaniya--Soveta.html)



14 октября 2022 года в городе Астана состоялось и очередное заседание Совета глав-государств Содружества Независимых Государств. Данный саммит также явился одним из главных событий ушедшего года, поскольку его решения создали особо важные предпосылки вывода работы СНГ на новый качественный уровень, образно говоря, придали Организации «новое дыхание». Лидеры стран Содружества единогласно приняли решения об укреплении социально-экономических и гуманитарных взаимоотношений, в том числе, в сфере экономических, экологических, продовольственных проблем, в борьбе, связанной с противостоянием терроризму и экстремизму, биологическим и киберугрозам, и по многим другим вопросам.



В последующем проведенные неформальные встречи глав СНГ, в частности, в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге, показали растущее доверие и укрепляющееся взаимопонимание между лидерами стран Содружества, которые в недалеком прошлом имели много общих побед и достижений фактически во всех ключевых сферах организации общественной жизни.



Существенно укрепила свои позиции на международной арене ОДКБ. В мае прошлого года Договору о коллективной безопасности исполнилось 30 лет, а Организации договора о коллективной безопасности – 20 лет. Прошедший год показал особую востребованность и практическую значимость ОДКБ. Более того, страны, объединенные в Организацию Договора о коллективной безопасности, впервые продемонстрировали реальные возможности пресечения наиболее распространенных форм западной экспансии, называемых «цветными революциями». Так, операция ОДКБ по защите конституционного порядка в Казахстане в начале 2022 года явилась образцовой. Она убедительно показала, что в мире имеются силы, которые реально могут защитить миропорядок, основанный на законности и настоящей демократии. Многие в экспертном сообществе считают, что с проведением контртеррористической операции ОДКБ в Казахстане впервые создан и продемонстрирован действенный механизм, препятствующий западной политике «цветных революций» и государственных переворотов.



Обращает на себя внимание и тот факт, что значительно расширились и укрепились взаимосвязи между ОДКБ, ШОС, СНГ и другими дружественными организациями и странами. Лидеры ОДКБ, ШОС, СНГ неоднократно констатировали, что их подходы по актуальным проблемам международной безопасности и в решении взаимовыгодных экономических и гуманитарных вопросов совпадают. Такое конструктивное взаимодействие, по всей вероятности, получит дальнейшее свое развитие.



Таким образом, расширение региональной международной консолидации, которая особо ярко проявила себя в 2022 году, также явилось важным событием прошедшего года, что привело к следующим, широкомасштабным результатам:



- укрепилась социально-экономическая связь стран, поддерживающих политику «многополярного мира» и международной социальной справедливости;

- экономическая война Запада против России завершилась провалом Запада, в том числе и потому, что Россия переориентировала свои социально-экономические интересы на более конструктивное сотрудничество со странами Азии, Африки и Латинской Америки;

- важным итогом прошедшего года явилось и то, что на огромном Евразийском континенте в основном завершено создание системы региональной коллективной безопасности, которая максимально охватывает сферу противостояния современным международным угрозам и вызовам;

- специально следует отметить вывод на новый качественный уровень российско-белорусского сотрудничества в рамках единого Союзного государства и т.п.



В прошедшем году Россия, на международной арене, также конструктивно оказала колоссальную помощь и поддержку соотечественникам и братским народам.



Есть все основания считать, что центр социально-экономического и гуманитарного развития в 2022 году реально стал перемещаться с «Запада» на «Восток», в центр Евразийского региона, и, вероятно, этот процесс будет набирать темпы при непосредственном конструктивном участии России и других дружественных ей стран.



Третье. Третьим важнейшим системным событием 2022 года в международном измерении явилось резкое обострение борьбы за общечеловеческие гуманитарные ценности.



С одной стороны, страны «коллективного Запада» стали особо рьяно отстаивать процессы неолиберальной гуманитарной модели развития. На практике это приобрело уродливые формы облагораживания «однополых браков», тотального распространения лжи, проведения идеологических диверсий и т.п. Быстрыми темпами начались процессы дехристианизации и деморализации Западной Европы и США. Широко известно о безнравственной основе многих принимаемых на Западе нормативно-правовых документов и решений. Идея о «правовом государстве» доведена фактически до абсурда.



С другой стороны, наблюдается рост и других процессов. Процессов, которые направлены на возрождение в обществе лучших достижений духовно-нравственных отношений, формирование приоритетов общечеловеческой морали. Вполне вероятно, что 2022 год войдет в историю и как год начала реальной борьбы за традиционные ценности. Позиция России в данной связи в предельно ответственных и категорических формах была озвучена Президентом России В.В. Путиным. Он специально подчеркнул, что современное общечеловеческое развитие вообще должно идти «…с опорой на духовно-нравственные ценности… Традиционные ценности – это не какой-то фиксированный свод постулатов, которых надлежит придерживаться всем. Конечно же, нет. Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому, что вытекают из традиции конкретного общества, его культуры и исторического опыта. Поэтому традиционные ценности нельзя никому навязать – их необходимо просто уважать, бережно относиться к тому, что выбирал веками каждый народ. Таково наше понимание традиционных ценностей, и этот подход разделяет и принимает большинство человечества». (Заседание Международного клуба «Валдай» 27 октября 2022 г.- http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/69695).



Примечательно, что именно Россия в 2022 году выступила инициатором принятия собственных нормативно-правовых документов, защищающих гуманитарные, духовно-нравственные достижения ее народов, а также общечеловеческие ценности. Это отражено в Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». (Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 09.11.2022 № 809 - http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 ). В сентябре 2022 года была также принята «Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом» (Указ Президента Российской Федерации от 5.09.2022 г. №611- http://www.kremlin.ru/acts/bank/48280). Вполне вероятно, что эти документы могут стать судьбоносными как для России, так и для всего международного сообщества.



В результате указанных трансформаций в гуманитарном развитии международного сообщества в 2022 году отчетливо проявилось следующее:



- востребованность международным сообществом идей гуманитарного возрождения. По всей вероятности, реально начинает оформляться алгоритм общечеловеческой морали на основе «консервативных ценностей», которые по сути своей в совокупности отражают лучшие достижения народов в духовно-нравственном развитии;

- объективно начался процесс, направленный на возрождение лучших общечеловеческих достижений в сфере культуры. В частности, знаковым можно считать решение Совета Глав государств СНГ от 14 октября 2022 года в Астане поддержать инициативу Президента Республики Казахстан К. Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Главы государств СНГ считают, что это расширит доступ их народов к лучшим гуманитарным достижениям не только России, но и мировой культуры, науки и образования в целом. Имеются и другие многочисленные факты, в частности, отраженные в деятельности ЮНЕСКО, свидетельствующие о востребованности развития культурной доминанты в современном мире;

- в то же время 2022 год отчетливо продемонстрировал и нарастающий системный кризис западной неолиберальной культуры. Аналогичной оценки придерживается не только значительная часть экспертного сообщества, но и многие международные и национальные организации культуры в целом.



Ростки востребованности гуманитарного возрождения, проявившиеся в 2022 году, имеют исключительно важное значение для судеб человечества с точки зрения определения основного фарватера его развития. В данном контексте России принадлежит исключительно важная роль в возрождении всей системы традиционных консервативных ценностей и современной гуманитарной детерминации нового миропорядка в целом.



Таким образом, выделение и обобщение важнейших событий 2022 года показывает, что истекший год действительно явился годом важных исторических событий и, по всей вероятности, началом великих перемен. Эти перемены носят системный характер и объективно требуют системного подхода к решению возникающих проблем. В данной связи, актуализировался вопрос о развитии институтов международного права и их совершенствовании, модернизации организаций, решающих задачи в сфере общечеловеческих и общегосударственных взаимоотношений. Наиболее важными в данной связи являются дискуссии вокруг Организации Объединенных Наций как центрального института координации международного развития, организации, которая является главной площадкой для обсуждения и разрешения международных проблем.



Выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября 2022 года, Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров особо отметил возрастающую роль и значение ООН в решении проблем, стоящих в настоящее время перед человечеством. При этом было также отмечено, что ООН должна быть более адаптированной к современным условиям. «Уверен в необходимости защитить ООН, очистить Всемирную Организацию от всего конфронтационного и наносного, вернуть ей репутацию площадки для честных дискуссий по поиску баланса интересов всех государств-членов», – специально подчеркнул лидер российской дипломатии. (Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 24 сентября 2022 года – https://www.mid.ru/ru/press_service/video/view/1831211/).



Известно, что истоки создания Организации Объединенных Наций формировались по инициативе Советского Союза и с участием государств антигитлеровской коалиции еще в 1945 году в Ялте, на завершающем этапе войны с гитлеровской Германией. Вполне возможно, что и в настоящее время правонаследница СССР – Российская Федерация – может стать также лидером и в процессах современной модернизации ООН в условиях завершения борьбы, но уже с украинским неонацизмом, который, к огромному сожалению, поддерживают в первую очередь именно те государства, которые совместно с Советским Союзом одержали великую победу во Второй мировой войне, в том числе, и над античеловеческой, антигуманной идеологией нацизма.



В прошедшем 2022 году состоялись многочисленные другие события, которые делают этот год уникальным. Есть все основания считать, что он войдет в общечеловеческую историю, как один из судьбоносных. Содержание такой «судьбоносности» в наиболее общем виде отражено Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, который специально акцентирует внимание на международном и геополитическом значении перемен: «…исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны… Будущее мировое устройство формируется на наших глазах» (Заседания Международного клуба «Валдай» 27 октября 2022 г. – http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/69695)



В целом, именно с такими в наиболее общем виде итогами прошедшего 2022 года в международном измерении мы шагнули в новый, 2023 год, с уверенностью в переменах к лучшему.

Вадим Владимирович Бровцев,

председатель правительства Республики Южная Осетия

в 2009—2012 гг., и. о. президента РЮО в 2011—2012 гг.,

политик, экономист и общественный деятель.



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