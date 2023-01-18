Президент Узбекистана завершил двухдневный визит в Сингапур

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. 17 января в Сингапуре были проведены мероприятия в рамках государственного визита в страну Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Мероприятия включали проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Сингапура Халимой Якуб и премьер-министром Ли Сянь Луном, посещение Школы государственной политики имени Ли Куан Ю и встречу с руководителями ведущих сингапурских компаний.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, обеспечения стабильности и устойчивого развития, развития человеческого капитала, приватизации крупных предприятий Узбекистана, привлечения передовых «зеленых» технологий и цифровых решений, совершенствования городской инфраструктуры и коммуникаций.

По итогам визита были подписаны соглашения о сотрудничестве в области образования, транспорта, здравоохранения, в сфере подготовки кадров, в том числе государственных служащих.

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