Глава МИД Узбекистана провел встречи с руководителями зарубежных дипмиссий

Глава МИД Узбекистана провел встречи с руководителями зарубежных дипмиссий19.01.2023 08:39
ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. 18 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Королевства Саудовская Аравия Юсуфом аль-Утайби, Исламской Республики Иран Хамидом Найрабади и Объединенных Арабских Эмиратов Саидом Матаром Аль-Камзи.
Встречи были организованы с целью обсуждения ключевых вопросов межгосударственной повестки дня, дальнейшего развития взаимодействия по приоритетным направлениям, согласования графика предстоящих совместных мероприятий и контактов.
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