



Глава МИД Узбекистана провел встречи с руководителями зарубежных дипмиссий



ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. 18 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Королевства Саудовская Аравия Юсуфом аль-Утайби, Исламской Республики Иран Хамидом Найрабади и Объединенных Арабских Эмиратов Саидом Матаром Аль-Камзи. Встречи были организованы с целью обсуждения ключевых вопросов межгосударственной повестки дня, дальнейшего развития взаимодействия по приоритетным направлениям, согласования графика предстоящих совместных мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи