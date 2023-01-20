Погода в Узбекистане на 21 января

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 21 января20.01.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем 0-2° мороза.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, днем 3-8° мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 0-5° мороза.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла, местами до 5° мороза.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла, местами до 5° мороза.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков, лишь по Сурхандарьинской области возможен небольшой снег. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, местами до 11-13° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 0-5° мороза.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков, лишь по предгорным и горным районам Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей местами возможен снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.
УЗИНФОРМ