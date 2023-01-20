



Погода в Узбекистане на 21 января



ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 января, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем 0-2° мороза. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, днем 3-8° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 0-5° мороза.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла, местами до 5° мороза.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла, местами до 5° мороза.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Сурхандарьинской области возможен небольшой снег. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, местами до 11-13° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 0-5° мороза.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков, лишь по предгорным и горным районам Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей местами возможен снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

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