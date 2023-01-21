



Узбекистан и Великобритания рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества



ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 20 января исполняющий обязанности руководителя ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тимом Торлотом. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-британского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, оказания содействия Афганистану. Днем ранее глава британской дипмиссии нанес визит во внешнеторговое ведомство Узбекистана, где в ходе встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым были обсуждены перспективы расширения партнерства двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, сельского хозяйства, фармацевтики, производства продуктов питания и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи