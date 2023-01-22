Узбекистан и Туркменистан провел очередной раунд переговоров по определению границы

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. 21 января в Бухаре завершила работу встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном, которая стартовала 16 января.

В ходе проведенных переговоров стороны обсудили вопросы подготовки к совместному заседанию межправкомиссии, доработали и согласовали проекты нормативно-правовых и технических документов демаркации узбекско-туркменской Государственной границы, план-график встреч рабочих групп на наступивший год.

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