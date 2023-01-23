Исполняющий обязанности руководителя МИД Узбекистана провел встречу с главой ОЭС

ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. 22 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент для участия в 26-м заседании Совета министров иностранных дел ОЭС Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хусравом Нозири.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта и коммуникаций, энергетики.

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