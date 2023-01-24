Глава МИД Узбекистана провел встречи с руководителями зарубежных делегаций

ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. 23 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречи с прибывшими с визитом в Ташкент во главе представительных делегаций для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества Генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем, Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбеком Омуралиевым, министром иностранных дел Республики Таджикистан Сирожиддином Мухриддином, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Билавалом Бхутто-Зардари, а также заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

В ходе переговоров были рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия с ОЭС.

УЗИНФОРМ