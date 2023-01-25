Погода в Узбекистане на 26 января

Погода в Узбекистане на 26 января25.01.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10о мороза, днем 1-3о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 2° мороза-3° тепла, местами до 5° мороза.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 2° мороза-3° тепла, местами до 5° мороза.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла. По Сурхандарьинской области ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, днем 0-5° мороза.
УЗИНФОРМ