



В Ташкенте проведено заседание Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества



ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января в Ташкенте в рамках председательства Узбекистана в ОЭС состоялось 26-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации экономического сотрудничества. В мероприятии приняли участие главы ведомств иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, Ирана - Хосейн Амир Абдоллахиян, Казахстана - Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана - Жээнбек Кулубаев, Пакистана - Билавал Бхутто-Зардари, Таджикистана - Сироджиддин Мухриддин, Турции - Мевлют Чавушоглу, Туркменистана - Рашид Мередов, Узбекистана - Бахтиёр Саидов, Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири, а также руководители специализированных агентств, региональных институтов и аффилированных органов ОЭС. Повестка дня заседания включала рассмотрение актуальных аспектов дальнейшего развития регионального сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, туризма, а также организационных аспектов деятельности Организации. Председательство в ОЭС было передано Азербайджанской Республике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи