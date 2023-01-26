Погода в Узбекистане на 27 января

Погода в Узбекистане на 27 января26.01.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в отдельных районах 15-17° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в отдельных районах 15-17° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла. По Сурхандарьинской области ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
УЗИНФОРМ