



Погода в Узбекистане на 27 января



ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 января, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в отдельных районах 15-17° мороза, днем 0-5° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в отдельных районах 15-17° мороза, днем 0-5° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла. По Сурхандарьинской области ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

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