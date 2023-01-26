



Глава Узбекистана отбыл с визитом в Бишкек



НОВОСТИ В МИРЕ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился во главе представительной делегации с двухдневным государственным визитом в Кыргызскую Республику. Визит предпринят по приглашению главы КР Садыра Жапарова с целью обсуждения на высшем уровне актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества. По итогам встречи в верхах будет подписан ряд двусторонних документов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи