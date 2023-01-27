Обсуждены практические аспекты развития узбекско-кыргызского сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. 24-26 января в преддверии государственного визита в Кыргызстан главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкеке был проведен ряд мероприятий между представителями официальных и деловых кругов обеих стран, для участия в которых в кыргызскую столицу прибыла делегация во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

В частности, делегация провела встречи с заместителем Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым и министром экономики и коммерции Данияром Амангельдиевым, приняла участие в переговорах в расширенном составе между правительственными делегациями двух стран, а также в Бишкеке был проведен бизнес-форум «Кыргызстан - Узбекистан».

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экононмической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, информационных технологий, химической и текстильной промышленности, машиностроения, производства фармацевтической, кожевенно-обувной продукции, стройматериалов, электротехники, а также сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта, логистики и туризма, развития спортивной инфраструктуры.

Отдельно рассмотрен ход подготовки проектов строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», Камбаратинской ГЭС-1.

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