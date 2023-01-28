Подведены итоги визита главы Узбекистана в Кыргызстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. 27 января в Бишкеке были проведены переговоры на высшем уровне между Президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

В ходе встречи в верхах, прошедшей в резиденции «Ала-Арча» в узком и расширенном форматах с участием правительственных кругов двух стран, были обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, водной энергетики, текстильной, добывающей промышленности, сельского хозяйства и других.

По итогам переговоров было подписано 25 документов, в числе которых:

Протокол об обмене ратификационными грамотами Договора об отдельных участках узбекско-кыргызской Государственной границы;

Соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызской Республике;

Программа стратегического торгово-экономического партнерства на 2023-2025 годы;

Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Протокол к Соглашению о взаимных поездках граждан;

Протокол о внесении изменений в Меморандум о создании Совета глав приграничных областей.

Между министерствами и ведомствами подписаны соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, энергетики, таможни, развития приоритетных направлений промышленности, инноваций и научных исследований, поддержки молодежи, а также План празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

Подписаны также комплексные программы по расширению сотрудничества на 2023-2025 годы между Джизакской областью и Иссык-Кульской областью, Андижанской областью и Ошской областью, Ферганской областью и Баткенской областью, Наманганской областью и Джалал-Абадской областью.

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