



МИД Узбекистана посетил посол Южной Кореи



ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. 30 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Ким Хи Сангом. В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, а также согласовали график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи