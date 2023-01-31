



Глава МИД Узбекистана провел встречу с послом Кувейта



ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. 30 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Кувейт Ахмедом Халедом Абдуллой аль-Джийраном. В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи