



Погода в Узбекистане на 2 февраля



ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

1-2 февраля местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, по Навоийской, Самаркандской, Джизакской областям в отдельных районах возможны порывы ветра до 25-28 м/с. 1-2 февраля по республике временами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской областям местами сильные. В предгорных и горных районах республики осадки (дождь, снег), местами сильные. В связи с ожидаемыми сильными дождями 1-3 февраля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, по Устюрту 3-8° мороза, днем 3-8° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах Навоийской области возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, временами дождь, местами сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах Самаркандской, Джизакской областей возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, местами до 12-14° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, временами дождь, местами сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, местами до 12-14° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, временами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, временами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1° мороза-4° тепла, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

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