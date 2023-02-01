В Ташкент прибыл новый посол Словакии

В Ташкент прибыл новый посол Словакии01.02.2023 06:24
ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. 31 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики Виктором Борецким, прибывшим в страну для вступления в должность главы словацкой дипмиссии в Ташкенте.
В рамках встречи были вручены копии верительных грамот посла, а также обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня.
С января 2018 года до декабря 2022 года послом Словакии в Узбекистане являлся Ян Бори.
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