В Ташкент прибыл новый посол Словакии

ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. 31 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики Виктором Борецким, прибывшим в страну для вступления в должность главы словацкой дипмиссии в Ташкенте.

В рамках встречи были вручены копии верительных грамот посла, а также обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня.

С января 2018 года до декабря 2022 года послом Словакии в Узбекистане являлся Ян Бори.

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