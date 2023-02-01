



Рассмотрена актуальная повестка сотрудничества Узбекистана и Швейцарии



ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. 31 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации Константином Оболенским. В ходе переговоров были рассмотрены приоритетные задачи развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах финансов и инвестиций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи