Рассмотрена актуальная повестка сотрудничества Узбекистана и Швейцарии

Рассмотрена актуальная повестка сотрудничества Узбекистана и Швейцарии01.02.2023 09:24
ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. 31 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации Константином Оболенским.
В ходе переговоров были рассмотрены приоритетные задачи развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах финансов и инвестиций.
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