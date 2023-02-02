



Глава МИД Узбекистана провел встречи с послами южноазиатских стран



ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. 1 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Народной Республики Бангладеш Захангиром Аламом, Малайзии Хенди Ассаном и Республики Индонезия Сунарио Картадинату. В ходе проведенных переговоров были рассмотрены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, проведен обмен мнениями по аспектам региональной политики, представляющим взаимный интерес, согласованы график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи