Глава МИД Узбекистана провел встречи с послами южноазиатских стран

Глава МИД Узбекистана провел встречи с послами южноазиатских стран02.02.2023 08:28
ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. 1 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Народной Республики Бангладеш Захангиром Аламом, Малайзии Хенди Ассаном и Республики Индонезия Сунарио Картадинату.
В ходе проведенных переговоров были рассмотрены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, проведен обмен мнениями по аспектам региональной политики, представляющим взаимный интерес, согласованы график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов.
УЗИНФОРМ