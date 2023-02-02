



МИД Узбекистана посетили послы Чехии и Польши



ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. 1 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Чешской Республики Вацлавом Йилеком и Республики Польша Радославом Груком. Встречи были организованы с целью рассмотрения вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, согласования графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи