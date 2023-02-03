



Погода в Узбекистане на 4 февраля



ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

В связи с ожидаемыми сильными дождями 3 февраля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. 3-6 февраля по горной территории республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3о тепла, днем 8-10о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1° мороза-4° тепла, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Лавиноопасно. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

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