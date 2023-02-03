Погода в Узбекистане на 4 февраля

Погода в Узбекистане на 4 февраля03.02.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
В связи с ожидаемыми сильными дождями 3 февраля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
3-6 февраля по горной территории республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3о тепла, днем 8-10о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1° мороза-4° тепла, днем 3-8° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Лавиноопасно. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
УЗИНФОРМ