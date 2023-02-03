Делегация Узбекистана посетила Италию

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля представительная делегация Узбекистана во главе со специальным представителем Президента Республики Узбекистан по вопросам внешней политики, заместителем секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым завершила пятидневный визит в Италию.

Целью поездки явилось проведение ряда двусторонних встреч и переговоров с представителями итальянских официальных и деловых кругов по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в различных областях.

В частности, состоялись встречи с полномочным министром, дипломатическим советником Президента Италии Ф.Кассезе, дипломатическим советником председателя Совета министров Ф.Тало, министром обороны Г.Крозетто, министром внутренних дел М.Пиантедози, а также заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Э.Чириелли и другими официальными лицами правительства Италии.

Также состоялись двусторонние переговоры с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем, президентом Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) А.Ларио, а также вице-президентом Итальянского общества международных организаций Р.Сесса.

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