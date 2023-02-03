



Руководитель ведомства иностранных дел провел встречи с зарубежными послами



ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Грузии Зурабом Абдушелишвили, Украины Миколой Дорошенко, Латвийской Республики Рейнисом Трокшей, а также Алжирской Народной Демократической Республики Бумедианом Геннадом. Встречи были организованы с целью обсуждения приоритетных аспектов двусторонней повестки дня. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи