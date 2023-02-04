



Пакистан сменит посла в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Сайидом Али Асадом Гилани. В ходе встречи посол сообщил о завершении своего пребывания в должности, на которой он находился с октября 2020 года, а также были рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества и ход реализации достигнутых договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи