Пакистан сменит посла в Узбекистане

Пакистан сменит посла в Узбекистане04.02.2023 07:56
ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Сайидом Али Асадом Гилани.
В ходе встречи посол сообщил о завершении своего пребывания в должности, на которой он находился с октября 2020 года, а также были рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества и ход реализации достигнутых договоренностей.
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