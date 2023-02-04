



Глава МИД Узбекистана провел встречи с послами стран Ближнего Востока



ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Иорданского Хашимитского Королевства Демию Зухейром Хаддодом, Государства Палестина Жавадом Мухаммадом Авадом и Государства Израиль Зехавит Бен Хиллель. Целью проведения встреч явилось обсуждение приоритетных аспектов двусторонней повестки дня. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи