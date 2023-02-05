Посол КНР отбывает из Ташкента

ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цзян Янь.

В ходе встречи посол сообщила о завершении срока своего пребывания в должности, на которой она находилась с октября 2020 года, а также были рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

Цзянь Янь работала в Узбекистане с марта 2018 года.

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