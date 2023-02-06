Делегация Узбекистана отправилась во Вьетнам

Делегация Узбекистана отправилась во Вьетнам06.02.2023 18:38
НОВОСТИ В МИРЕ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым отправилась с визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.
Целью поездки является проведение встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Вьетнама по вопросам развития узбекско-вьетнамского сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, транспорта и логистики и других.
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