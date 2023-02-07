



Выражены соболезнования народу Турции



ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы глава Узбекистана принес коллеге соболезнования по случаю гибели множества людей в результате разрушительного землетрясения силой 7,8 балла, произошедшего накануне в Сирии и Турции, а также сообщил об отправке гуманитарного груза и группы сотрудников МЧС Узбекистана для помощи пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи