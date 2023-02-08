



Глава Узбекистана провел разговор с председателем Халк Маслахаты Туркменистана



ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. 7 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Национальным лидером туркменского народа и Председателем Халк Маслахаты (Народного собрания) Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. Беседа была приурочена к празднованию 30-й годовщины установления дипломатических отношению между двумя странами. Также стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, промышленности, транспорт­а и логистики, сельского и водного хозяйства, по линии парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи