В Узбекистан прибыла делегация правительства Словении

ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. 7 февраля в Ташкент прибыла с трехдневным визитом правительственная делегация Республики Словения во главе с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Таней Файон.

В рамках визита делегация посетила МИД Узбекистана, где прошла встреча с исполняющим обязанности министра иностранных дел Бахтиёром Саидовым. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, фармацевтики, туризма.

Также в ходе пребывания в Узбекистане делегация Словении посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана и приняла участие в работе узбекско-словенского бизнес-форума, в ходе которого были обсуждены практические аспекты развития партнерства в сферах инвестиций, транспорта и логистики, энергетики, автомобильной промышленности, выпуска комплектующих, металлической продукции, гидротурбин, насосов и совместного производства фармацевтических препаратов, животноводства, садоводства и семеноводства, текстильной индустрии, информационных технологий, инфраструктурного строительства.

Кроме того, делегация посетит Университет мировой экономики и дипломатии, где встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами вуза.

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