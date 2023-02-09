Узбекистан направил Турции гуманитарный груз для помощи пострадавшим

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Турцию в город Газиентеп прибыл специальный борт с грузом гуманитарной помощи от Узбекистана для пострадавших от разрушительного землетрясения на юге страны.

На самолете также была доставлена дополнительная поисково-спасательная группа и медицинский персонал, общим числом 71 человек. Сообщается, что для оказания помощи пострадавшим планируется развертывание комплекса мобильного госпиталя с девяти отдельными подразделениями на площади 1 гектар, где будут служить 50 сотрудников медицинского отряда Минобороны. Данный полевой госпиталь будет полностью оснащен со всей необходимой медицинской техникой и лекарственными препаратами из Узбекистана.

Ранее, 7 февраля, в село Овакент Хатайской области Турции, где проживают более 10 тысяч этнических узбеков, была отправлена группа сотрудников МЧС Узбекистана для проведения поисково-спасательных работ, перемещения граждан Узбекистана из районов стихийных бедствий в безопасные места.

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