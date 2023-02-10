



Погода в Узбекистане на 11 февраля



ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

11-13 февраля по горным районам лавиноопасно в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7о мороза, днем 1-3о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, по Устюрту до 15° мороза, днем 0-5° мороза. По Хорезмской области ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью

2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. По Сурхандарьинской области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег. Лавиноопасно. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

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