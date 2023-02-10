Ташкент посетил глава МИД Венгрии

ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. 9 февраля в Ташкент прибыл с рабочим визитом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В рамках визита он провел встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым и министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах фармацевтики, инноваций, сельского хозяйства, машиностроения, текстильной индустрии, промышленности, производства медицинского оборудования и продукции из пластмассы, энергетики, туризма, углубления взаимодействия по линии МИД, международных организаций и финансовых институтов.

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